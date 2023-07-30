Военный эксперт Арти Грин прокомментировал действия третьей штурмовой бригады. Об этом специалист рассказал на канале UKRLIFE.TV.

"Российская армия деградирует, украинская армия растет. Эти свежие подразделения штурмового класса, среди которых самая медийная третья штурмовая бригада. Но она у нас не единственная, которая занимается штурмовыми действиями и получает результат", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что бригады таким образом приобретают опыт. Несмотря на потери соединение успевает пополнять свои резервы и они не настолько критичны, чтобы отводить на восстановление. У таких бригад только растет боевая эффективность.

При этом у всех бригад растет боевая эффективность, где то быстрее, а где-то медленней. Но на примере третьей штурмовой бригады можно увидеть, как она не выбивает врага из Клещеевки, а устроила уничтожения противника в промышленном масштабе.

"Противник только туда подвозит пополнения, которое утилизируется. У бригады бы хватило бы сил выбить из села и закрепится на рубежах. Но они этого не делают, потому что это дорого, а они это делают дешевле и за это время уничтожат больше противника, чем уничтожили бы, просто выбив их из Клещеевки", - добавил эксперт.

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