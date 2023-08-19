В прошлом атаки противника обычно были нацелены преимущественно на Киев. Однако в настоящее время наблюдается изменение тактики. Детальнее об этом рассказал вонный эксперт Олег Жданов.

Систему противовоздушной обороны над Киевом пробить оказалось непросто, оккупанты это поняли не сразу. Вероятно, именно по этой причине они приняли решение сместить акцент на другие регионы, считает эксперт.

"Одной из вероятных целей может быть поиск резервов Вооруженных Сил Украины и западного вооружения, которые влияют на готовность наших военных подразделений к боевым действиям и их способность вести наступательные операции" - заключил эксперт.

Он добавил, именно поэтому удары по западной части страны участились, причем долетало уже и до Луцка, оккупанты выискивают нужные им цели.

Также по мнению эксперта, Купянское и Лиманское направление еще сыграет свою роль. Оно станет еще горячим направлением.

Две попытки наступать на Лиманском и Купянском направлении уже были, у противника они провалились. Сейчас они перегруппировываются и готовятся снова. Возможны новые попытки прорыва с их стороны.

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