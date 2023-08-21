Если оккупанты втянут в бой главные силы, то есть развернутся со своей стотысячной группировкой и начнут активные наступательные действия, то с боя вытащить их уже невозможно. Если бы они свернули оттуда часть заблокированных сил, то наступление оккупантов бы «захлебнулось».

Военный аналитик Олег Жданов, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и бывший офицер Генштаба отметил, при этом все атаки на Лиманском и Купянском направлении были отбиты.

«В районе Надежды, населенного пункта, который удалось захватить оккупантам, мы практически вернули его весь под наш контроль и фактически вернули исходную линию фронта, там незначительное продвижение осталось. Сегодня самые горячее – это на направление Синьковка, в районе этого населенного пункта идут бои, пока Синькова находится под нашим контролем.

Также горячим направлением остается Белогоровка, Спорное. В районе этих трех населенных пунктов идут самые активные боевые действия, противник пытается наступать. Они перебрасывают резервы, потому что часть сил топчется на месте за спиной первого эшелона войск, атакующих наши позиции» - делится эксперт.

Также эксперт подметил, ВСУ могут прорвать линию обороны противника, у нас сформированы четыре основных направления, которые мы можем использовать для прорыва обороны противника. Это направления Угледар - Волноваха, Бердянское направление, Мелитопольское направление и Васильевка.

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