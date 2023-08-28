Причина отсутствия ракетного производства в Украине не связана с нежеланием этого, а скорее с невозможностью его осуществления. Основной ракетный завод, где ранее изготавливались украинские ракеты, оказался находящимся под угрозой огневых ударов со стороны России, что делает невозможным возобновление производства на данном объекте, поделился военный эксперт Роман Свитан.

"Создание полноценного ракетного производства – это чрезвычайно сложная задача. Из некоторых источников стало известно, что ракетный удар по мысу Тарханкут был нанесен с использованием переработанной ракеты "Нептун", которая в прошлом была противокорабельной, но была переделана в ракету земля-земля" - делится эксперт.

Также Жданов назвал одну из главных трудностей, препятствующих созданию ракетного производства в Украине: "Главный ракетный завод на сегодня находится в зоне досягаемости ракетных атак со стороны россии, также подвергаясь опасности от российских беспилотников. Вот и вся ситуация".

По словам эксперта, для нас российские комплексы "Искандер" также представляют угрозу, так как могут использовать как крылатые, так и баллистические ракеты.

"Сейчас нужно понимать, что баллистическое вооружение - это самая сложная цель для системы ПВО. Достоверность ее сбития довольно низкая. Благо, что Patriot показал себя так хорошо и мы можем сбивать" - поделился эксперт.

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