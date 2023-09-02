ВСУ есть достаточные ресурсы, чтобы продвигаться к Азовскому побережью в рамках текущей контрнаступательной операции.

Армия Украины планирует установить контроль над "сухопутным коридором", который в настоящее время находится под оккупацией российских вооруженных сил, после освобождения города Мелитополь. По словам полковника запаса и военного эксперта Олега Жданова, украинским вооруженным силам хватит текущих ресурсов, чтобы достичь Азовского побережья.

Эксперт отметил, что говорить о постепенном приближении ВСУ к установлению контроля над "сухопутным коридором" пока рано. Это будет возможно только после того, как украинские войска приблизятся к Мелитополю, который считается ключевым пунктом для обеспечения огневого контроля над данным коридором.

Он также подчеркнул, что у ВСУ есть достаточные ресурсы, чтобы продвигаться к Азовскому побережью в рамках текущей контрнаступательной операции.

"Главной целью контрнаступления ВСУ будет выход к Азовскому морю, вероятно, вдоль его побережья. Выход может быть выполнен через город Бердянск или в районе между Бердянском и Мариуполем, но окончательное решение будет принято на основе хода боевых действий" - заключил эксперт.

Также, по его мнению, факт восстановления паромной переправы свидетельствует о невозможности Крымскому мосту эффективно обеспечивать доставку необходимых объемов грузов для нужд российских военных.

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