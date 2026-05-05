Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко заявив, що, якщо росія не піде на перемир’я з 5 на 6 травня, як запропонував Зеленський, то дрони точно полетять на москву 9 травня, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

На думку експерта, це був дуже правильний тактичний хід. Тобто, пояснює він, росія оголосила про режим припинення вогню з 8 на 9 травня, щоб провести парад, а Україна перехоплює ініціативу і диктує свої умови.

«Адже саме Україна неодноразово виходила з пропозицією оголосити енергетичне перемир'я, що потрібно зупинити удари. Фактично ми готові до цього, але тільки якщо буде режим сталої тиші, тобто якщо це місяць припинення обстрілів, інакше це просто підготовка до наступних ударів», – підкреслює Олександр Мусієнко.

Подивимось, констатує експерт, чи вдасться цього разу реально встановити режим припинення вогню, чи знову все провалиться. Але загалом, зауважує він, багато чого зараз залежить безпосередньо від України, адже ми диктуємо умови і вирішуємо, чи буде парад на Червоній площі 9 травня, чи ні.

«Розумієте, ще в чому ситуація? путін покладається на Трампа. путін сподівається, що Трамп вплине на Україну. Але ж США не говорять зараз фактично з Україною. Президент каже, що Україна не отримувала офіційної інформації ще від росії про припинення вогню. Отже, ми нічим не обмежуємо себе в ударах 9 травня по москві, якщо росія не піде на умови України і не піде на припинення вогню з 6 травня. Тому росії нічого не залишається: або йти безпосередньо на ці умови, або, ну, буде дуже погано», – пояснює Олександр Мусієнко.

