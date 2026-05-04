Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що візит Зеленського до Вірменії – це не просто поїздка на Кавказ, а саміт Європейської політичної спільноти, який може зненацька вистрілити, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Я висував таку думку, що Макрон та Зеленський могли б удвох буквально створити новий політичний ЄС, оборонний союз. Чому саме вони? Тому що це два дуже молоді політика. І Макрон наступного року точно йде з французької політики, йде з президентства. Дехто підозрював, що він піде у парламенту, прем'єри, але він сказав, що ні, до побачення. Але я вважаю, що людина у 49 років не піде писати філософські книги. Така діяльна людина, як Макрон. Він піде до якогось європейського чи світового керівництва. Генсеком для нього нудно, це більше для всіляких єгиптян. Тому піде він, на мою думку, бути лідером Європи, але, можливо, неформальної Європи, тому що формальні рамки йому теж тісні. Бути чиновником, як Урсула, йому тісно. А ось лідером політичного ЄС, оборонного ЄС він цілком може бути», – розмірковує Михайло Шейтельман.

До того ж, додає він, саміт Європейської політичної спільноти – це дітище Макрона, він вигадав цю ідею, там вирішуватимуться політичні питання. До цієї структури, розповідає експерт, входять країни ЄС, балканські країни, Туреччина та Україна, тобто це ширше, ніж ЄС. І не дарма, підкреслює він, саміт у Вірменії, яка вагається між Європою та росією, тож на східному фланзі якраз важливий Зеленський.

«І взагалі зрозумійте інтригу: Вірменія приймає європейський політичний саміт – це крах росії на Кавказі, крах російської політики на Кавказі. Вони це називають Закавказзя. Сам Кавказ, звісно, ​​називає це Кавказом, а не Закавказзям. Чому? Тому що це як «на Україні» і «в Україні». Закавказзя – це від кого «за»? Від рашки? Так, у вас там північні варвари поряд живуть. Але феноменально буде», – наголошує Михайло Шейтельман.

За словами експерта, у Вірменії відбувається революція у хорошому сенсі, тим паче, що Пашинян має парламентські вибори 7 червня, і йому треба їх виграти, щоб продовжити антиросійську політику. Адже, нагадує він, Пашинян говорив, що Вірменія вийде з ОДКБ, що Вірменія прагне ЄС.

Як повідомляла Politeka, Рохов пояснив, що теракт 18 квітня у Києві доводить, що потрібно не лише легалізувати зброю, а й внести зміни до ККУ.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман розповів, чого боїться путін: «У Санкт-Петербурзі парад вирішили скоротити у 18 разів».