Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що, поки путін вимагає вторгнення Білорусі в Україну, Лукашенко відмовляється і шукає захисту у Китаю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Лукашенко в Китаї одразу після Валдаю. путін сам толком не коментував зустріч з Лукашенком, яка тривала два дні за зачиненими дверима, у максимальній таємничості, без жодних інсайдів, без жодних вкидів у медіа. Очевидно, путін хотів повністю прояснити ситуацію, чи готовий Лукашенко до якихось дій наступального характеру проти України чи проти країн НАТО. Вочевидь, Лукашенко передав певні сигнали від України, якщо виходити з версії, що з ним нібито зустрічались представники Києва», – зазначає Олександр Мусієнко.

А сигнал полягав у тому, пояснює він, що Україна буде готова розтрощити промисловість Білорусі, якщо Лукашенко вступить у війну. Отож, констатує експерт, путін намагався схилити Лукашенка до вторгнення в Україну, а той відмовлявся, тому що, по-перше, переживає за Мозирський НПЗ та інші об’єкти, по-друге, не бачить, щоб білоруське суспільство було готове до великої війни.

«І полетів із цим Лукашенко до Сі Цзіньпіна обговорювати двосторонню співпрацю. Лукашенко хоче отримати певні гарантії з боку Пекіну, що йому не буде нічого загрожувати від путіна, якщо Лукашенко не погодиться виконати волю російського диктатора про вторгнення в Україну і в країни Балтії. Йому в цьому питанні потрібна серйозна підтримка, тому намагається поплакатись Сі Цзіньпіну, розповісти, щоб той його рятував, якщо що, від путіна», – пояснює Олександр Мусієнко.

А Китай, розповідає він, зацікавлений у ресурсах білоруської економіки, у білоруських добривах, у тому, щоб знайти точки входу у Європу. І в Китаї, констатує експерт, розуміють, що Лукашенко не вічний, але, якщо зараз зайти у Білорусь із інвестиціями, то можна буде просувати свої інтереси у Європі.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що росія посилює активність в Арктиці, щоб взяти під контроль шлях міжнародного судноплавства.

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