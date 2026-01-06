Політолог Руслан Бортник пояснив, що досягти перемир'я вдасться, лише якщо проводити референдум про мирний план разом із виборами, і оцінив, чи можливий візит Трампа до України у цьому контексті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Зрозуміла ідея цього референдуму, а його організація і проведення затягнеться, найімовірніше, на весну в кращому разі, можливо, навіть до осені. Це дозволить виграти час, це дозволить апелювати до необхідності припинення вогню і таким чином досягти заявленої мети України – перемир'я до мирного врегулювання. Але я не думаю, що США та росія погодяться», – зазначає Руслан Бортник.

Як він міркує, припинення вогню можливе, лише якщо заявити про ідею провести референдум разом із виборами – президентськими чи парламентськими. За словами експерта, взагалі насамперед треба провести саме парламентські вибори, бо Україна – парламентсько-президентська країна. Тим паче, додає він, що у нашій системі, на жаль, той, хто виграє президентські вибори, зазвичай виграє потім і парламентські, так формується більшість.

Тому, констатує експерт, треба сформувати консенсусну акціонерну форму правління, де багато партій одночасно формують коаліцію, формують уряд, і нехай уже далі вони між собою борються за президентську посаду.

«І якщо Трамп виступить в українському парламенті, то знайдуться голоси за мирний план. Інакше активи багатьох українських політиків і бізнесменів загубляться в США. Усі чудово це розуміють. І суперечити Трампу, найімовірніше, не будуть. Шукатимуть хитрощі, механізми для саботажу... Але це і показує, наскільки Трамп зацікавлений у ситуації. Він готовий їхати в Україну та переконувати український парламент, переконувати конкретного Іванова, Петрова, Сидорова, фотографа із Запоріжжя, водія із Луцька у тому, що необхідно проголосувати за пропозицію. Уявляєте? Цікавий сюр, але плану Трампу ще один величезний плюсик», – міркує Руслан Бортник.

