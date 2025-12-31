Дополнительную информацию о графике отключения света на январь 2026 года в Полтавской области можно получить на официальной странице.

График отключения света на январь 2026 года в Полтавской области обнародовали местные энергетики, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Омельницкого общества.

Плановые работы коснутся нескольких населенных пунктов Кременчугского района.

1 января света не будет в селе Федоренко на улице Омельницкой с 7:00 до 19:00.

2 числа обесточивания коснется сел Варакуты (улицы Автозаводская и Новая), Демидовка (Веселая, Садовая, Украинской Победы), Ковали (Полевая), Найденовка (Красной Руты), Радочины (Кременчугская, Молодежная, Набережная, Садовая, Степовая, Степовая) (Степная), Яремовка (Садовая), Гуньки (Кошевая, Лесная, Луговая, Заозерная).

А также: Луговой, Центральная, Казацкая, Казачья, Каменная), Запсилья (Молодежная, Вишневая, Героев Украины, Грузинская, Ивана Котляревского, Кленовая, Центральная, Тараса Шевченко, Школьная) и Омельник (Вишневая, Героев Украины, З.Космошан', Почтовая). Работы запланированы с 8:00 до 20:00.

3 числа плановые отключения состоятся в Федоренко, Варакутах, Демидовке, Ковалях, Найденовке, Радочинах, Щербухах, Яремовке и Гуньках. Основные улицы совпадают со 2 января. График: 8:00–19:00.

4 числа отключения электричества коснется Федоренок, Варакут, Демидовки, Кузнецов, Найденовки, Радочин, Щербух, Яремовки и Гуньок. Работы продлятся с 8:00 до 19:00, охватывая улицы, которые уже отмечались в предыдущие дни.

Жителям советуют заранее подготовить запас света, заряжать устройства и планировать бытовые дела без электроэнергии. Дополнительную информацию о графике отключения света на январь 2026 года в Полтавской области можно получить на официальной странице Омельницкого общества.

