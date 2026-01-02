Подорожание проезда в Полтаве ощутили местные жители после решения о повышении тарифов у частных перевозчиков.

Подорожание проезда в Полтаве коснулось большинства частных маршруток, так что с 29 декабря поездка стоит 15 гривен, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале «Транспорт Полтавы», подорожание проезда коснулось всего общественного транспорта.

ООО «Делко Компани» решило оставить тариф в 10 грн для наличной оплаты на трех маршрутах, где пассажиры реже пользуются троллейбусами и большими автобусами.

В частности, на маршрутах №37 (Огневка – с. Железнодорожников), №43 (Центр – Огневка) и №51 (ГРЛ – Рассошенцы через микрорайон Алмазный) продолжают работать 23 микроавтобуса с прежней стоимостью билета.

Перевозчик отмечает, что хотя зимой спрос остается высоким, подорожание проезда в Полтаве сразу до 15 гривен может снизить пассажиропоток ближе к лету.

При этом стоит отметить, что билет по 10 грн действует только при оплате наличными в указанных автобусах. В коммунальном транспорте тарифы остались без изменений: троллейбусы – 10, коммунальные автобусы – 12.

Экономить можно с помощью е-билета, который позволяет экономить на поездках: частные маршрутки стоят 13, троллейбусы – 9, а также предусмотрены бесплатные пересадки в течение 35 минут на любой вид городского транспорта.

Такая система стимулирует пассажиров переходить на безналичный расчет и снижает финансовую нагрузку на местных жителей.

Городские власти подчеркивают, что повышение тарифов будет сопровождаться строгим контролем за соблюдением графиков движения, техническим и санитарным состоянием автобусов, а также безопасностью пассажиров.

