Учтите время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 6 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 6 января будут действовать в ряде населенных пунктов региона из-за плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют АО "Полтаваоблэнерго".

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) с 8:30 до 14:30 обесточивание ждут жителей села Гильци на улицах:

Билозубова (б. 25, 27, 32),

Сковороды (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 38, 40),

Шевченка (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29),

Шкильна (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14),

пер.Шкильный (б. 1, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 11)

ул. Шкильна.

Из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, ограничения вводятся с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

село Велыке Болото ул. Заповидна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

село Мала Перещепына улицы:

пер.Базарный (б. 4, 6, 8, 12),

Велыка (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружбы (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 4 56, 69, 77),

Зелена (р. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клыменка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пер.Ламаный (б. 5, 9),

Лива Каменна (б. 19),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24 32, 35, 36, 38),

Молодижна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежности (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 11, 100 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 166, 166 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 2 231, 233, 235, 237),

Новобыдивныцька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74), пер

. 8, 11, 13),

. 8, 11, 13), Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченко (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пер.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

пер.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110), Шевченкы (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкильна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32)

село Манькивка ул. Пищана (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21)

Также ограничения продлятся с 8 до 17 часов в населенном пункте Пологы. Выключения относятся к следующим улицам:

Мысанська (б. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 38, 42),

Новоселивка (б. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 35),

Новоселивська (б. 1, 2, 3, 7, 8, 12, 14, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 32а, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49),

Ревазивська (б. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 64).

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 6 января.

