Подорожание продуктов в Запорожье существенно влияет на семейные бюджеты, сообщает Politeka.

Информацию о динамике ситуации предоставляет портал Минфин .

Январь 2026 показал рост цен на базовые товары, включая молочные изделия, овощи и крупы, что отражает повышение затрат на производство и логистику.

Молочные продукты подорожали равномерно. Сметана "Президент" 15% (350 г) в среднем стоит 57,69 грн, что на 1,90 больше, чем в декабре. У Metro она продается за 56,68, у Novus – 58,99, у Auchan – 57,40.

Среди овощей наиболее заметное повышение цены показала свекла. Средняя стоимость 1 кг теперь составляет 11,27 грн, что на 1,53 больше, чем в прошлом месяце. В Megamarket свекла стоит 17,10, в Auchan – 8,70, у Metro – 8,00. Такие колебания связаны с разными каналами снабжения и сезонными факторами.

Крупы также ощутили влияние удорожания. Гречка 1 кг продается в среднем за 47,85 грн, что на 2,72 больше чем в декабре. Самые дешевые предложения – в Auchan (39,90), а самые дорогие – в Megamarket (61,70).

Аналитики советуют потребителям планировать покупки заранее, сравнивать цены и обращать внимание на акции. Для социально уязвимых групп доступны государственные субсидии, частично компенсирующие рост расходов.

Подорожание продуктов в Запорожье делает актуальным экономное использование ресурсов и внимательную составление семейного бюджета, чтобы сохранить стабильность и качество питания.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы цены на основные продукты будут оставаться стабильными, однако контроль над расходами остается важным для каждой семьи.

