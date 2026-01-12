Подорожчання продуктів у Запоріжжі відчутно впливає на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Інформацію про динаміку ситуації надає портал Мінфін.

Січень 2026 року показав зростання цін на базові товари, включаючи молочні вироби, овочі та крупи, що відображає підвищення витрат на виробництво та логістику.

Молочні продукти подорожчали помірно. Сметана «Президент» 15% (350 г) у середньому коштує 57,69 грн, що на 1,90 більше, ніж у грудні. У Metro вона продається за 56,68, у Novus – 58,99, у Auchan – 57,40.

Серед овочів найбільш помітне підвищення ціни показав буряк. Середня вартість 1 кг тепер становить 11,27 грн, що на 1,53 більше, ніж минулого місяця. У Megamarket буряк коштує 17,10, в Auchan – 8,70, у Metro – 8,00. Такі коливання пов’язані з різними каналами постачання та сезонними факторами.

Крупи також відчули вплив подорожчання. Гречка 1 кг продається в середньому за 47,85 грн, що на 2,72 більше, ніж у грудні. Найдешевші пропозиції – в Auchan (39,90), а найдорожчі – в Megamarket (61,70).

Аналітики радять споживачам планувати покупки заздалегідь, порівнювати ціни та звертати увагу на акції. Для соціально вразливих груп доступні державні субсидії, що частково компенсують зростання витрат.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі робить актуальним економне використання ресурсів та уважне складання сімейного бюджету, щоб зберегти стабільність і якість харчування.

Фахівці прогнозують, що найближчими місяцями ціни на основні продукти залишатимуться стабільними, проте контроль за витратами залишається важливим для кожної родини.

