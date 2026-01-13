Новый график движения поездов в Харьковской области будет введен компанией-перевозчиком "Укрзализныця" из-за важных работ на железной дороге, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры Харьковской области в январе вводятся временные изменения в движении отдельных пригородных поездов. Ограничения носят технический характер и направлены на обеспечение безопасности проезда и надлежащего состояния путей и оборудования.

С 19 по 24 января вводится новый график движения поездов в Харьковской области. Пассажиров просят заранее ознакомиться с новыми временами отправления и прибытия во избежание неудобств во время поездок.

В частности, изменения касаются следующих рейсов:

пригородный экспресс №6651 сообщением Сахновщина – Берестин будет отправляться в 06:18 и прибывать в 07:18. Ранее отправление осуществлялось в 05:52, а прибытие - в 06:58;

пригородный экспресс №6654 по маршруту Берестин – Сахновщина будет отправляться в 08:12 с прибытием в 09:15 вместо привычных 08:30 и 09:33 соответственно.

Железнодорожники призывают пассажиров учитывать эти временные изменения при планировании поездок, особенно если речь идет о пересадках или дальнейших маршрутах. Актуальное расписание движения пригородных поездов, а также детальный постанционный график всегда доступны на официальном сайте регионального филиала железной дороги.

Кроме этого, из-за значительного снегопада усложнено дорожное движение и видимость, что создает дополнительные риски для водителей и пешеходов. Жителей Харькова призвали по возможности ограничить передвижение по транспорту и не покидать припаркованные автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах в связи с интенсивным снегопадом.

