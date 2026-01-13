Пассажиров призывают заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Одесской области и учитывать указанные изменения.

В связи с сезонным уменьшением пассажиропотока в январе-феврале 2026 года на Одесской железной дороге вводится новый график движения поездов в Одесской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает прессслужба "Одесской железной дороги".

В указанные даты будет отменено курсирование отдельных поездов. В частности, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 января 2026 года не будут курсировать следующие поезда:

№6254 сообщением Одесса-Главная - Подильск (отправление в 10:50, прибытие в 14:42);

№6274 по маршруту Подильск — Помична (отправление в 14:44, прибытие в 19:30).

Кроме того, 17, 18, 24, 25 и 31 января, а также 1 февраля 2026 будет отменено курсирование таких экспрессов:

№6273 Помична - Подильск (06:20 - 11:27);

№6257 Подильск - Одесса-Главная (11:29 – 15:24);

№7718 Одесса-Главная - Одесса-Застава-1.

В то же время для обеспечения транспортного сообщения между основными направлениями вводится обращение альтернативных поездов, которые будут курсировать по скорректированным маршрутам и времени отправления. Пассажирам предлагают воспользоваться следующими рейсами:

№6270 (отправление в 03:45, прибытие в 06:56);

№6272 (06:58 – 11:37);

№6275 (13:20 – 18:11);

№6277 (18:13 – 21:59).

Пассажиров призывают заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения и учитывать указанные изменения при планировании поездок. Актуальную информацию о курсировании поездов рекомендуется проверять на официальных ресурсах железной дороги или в справочных службах.

"Просим пассажиров учесть эти изменения при планировании поездок. Спасибо, что выбираете железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении "Укрзализныци".

