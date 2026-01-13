Пасажирів закликають заздалегідь ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів в Одеській області та враховувати зазначені зміни.

У зв’язку зі сезонним зменшенням пасажиропотоку в січні–лютому 2026 року на Одеській залізниці вводиться новий графік руху поїздів в Одеській області, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба "Одеської залізниці".

У визначені дати буде скасовано курсування окремих поїздів. Зокрема, 16, 17, 23, 24, 30 та 31 січня 2026 року не курсуватимуть такі поїзди:

№6254 сполученням Одеса-Головна — Подільськ (відправлення о 10:50, прибуття о 14:42);

№6274 за маршрутом Подільськ — Помічна (відправлення о 14:44, прибуття о 19:30).

Крім того, 17, 18, 24, 25 та 31 січня, а також 1 лютого 2026 року буде відмінено курсування таких експресів:

№6273 Помічна — Подільськ (06:20 – 11:27);

№6257 Подільськ — Одеса-Головна (11:29 – 15:24);

№7718 Одеса-Головна — Одеса-Застава-І.

Водночас для забезпечення транспортного сполучення між основними напрямками вводиться обіг альтернативних поїздів, які курсуватимуть за скоригованими маршрутами та часом відправлення. Пасажирам пропонують скористатися такими рейсами:

№6270 (відправлення о 03:45, прибуття о 06:56);

№6272 (06:58 – 11:37);

№6275 (13:20 – 18:11);

№6277 (18:13 – 21:59).

Пасажирів закликають заздалегідь ознайомлюватися з оновленим розкладом руху та враховувати зазначені зміни під час планування поїздок. Актуальну інформацію щодо курсування поїздів рекомендується перевіряти на офіційних ресурсах залізниці або у довідкових службах.

"Просимо пасажирів врахувати ці зміни при плануванні поїздок. Дякуємо, що обираєте залізничний транспорт", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

