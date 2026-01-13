Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 января в Запорожской области позволяет планировать работу на открытом воздухе, транспортные поездки и повседневные дела.

Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 января в Запорожье предполагается резкие перепады температуры, ветреные дни и периоды осадков, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Метеофор .

В среду, 14 января, столбики термометров опустятся до -12°C. Южный западный порывистый ветер, до 4 м/с, будет делать ощущение холода более интенсивным. На следующий день 15 января температура поднимется до -6°C, а небольшой снег с дождем в жидком эквиваленте до 4,8 мм возможен в течение дня.

16 января температура снова снизится до -10°C, однако порывы с севера достигнут 6 м/с. 17 января столбики термометров поднимутся до -4°C, но ожидается сильный северный ветер с порывами до 14 м/с, что создаст ощущение еще большего холода. Осадки в этот день минимальны - всего 0,8 мм.

18–19 января столбики термометра будут колебаться от –5°C до –11°C. Ветры северного направления с порывами 9-11 м/с будут удерживать холодную погоду, осадки отсутствуют. 20 января снова ожидается мороз до -12°C и порывистый северный ветер до 10 м/с.

В течение недели осадки будут минимальными и локальными, преимущественно в виде мокрого снега 15–16 января. Рекомендуется одеваться тепло, особенно в дни с сильными порывами ветра и осторожно передвигаться в условиях гололеда.

Прогноз погоды на неделю с 14 по 20 января в Запорожской области позволяет планировать работу на открытом воздухе, транспортные поездки и повседневные дела. Особенно важно следить за погодными условиями в самые холодные дни – 14 и 20 января, когда мороз и ветер создают дополнительную опасность для здоровья.

Местные службы советуют гражданам соблюдать базовые правила безопасности: утеплять жилье, избегать длительного пребывания на открытом воздухе в пик морозов и проверять состояние дорог перед поездками.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.