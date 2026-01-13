Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 січня в Запоріжжі дозволяє планувати роботу на відкритому повітрі, транспортні поїздки та повсякденні справи.

Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 січня в Запоріжжі передбачає різкі перепади температури, вітряні дні та періоди опадів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Метеофор.

У середу, 14 січня, стовпчики термометрів опустяться до −12°C. Південний західний вітер поривчастий, до 4 м/с, робитиме відчуття холоду більш інтенсивним. Наступного дня, 15 січня, температура підніметься до −6°C, а невеликий сніг із дощем у рідкому еквіваленті до 4,8 мм можливий протягом дня.

16 січня температура знову знизиться до −10°C, проте пориви з півночі досягнуть 6 м/с. 17 січня стовпчики термометрів піднімуться до −4°C, але очікується сильний північний вітер із поривами до 14 м/с, що створить відчуття ще більшого холоду. Опади у цей день мінімальні — лише 0,8 мм.

18–19 січня стовпчики термометра коливатимуться від −5°C до −11°C. Вітри північного напрямку з поривами 9–11 м/с утримуватимуть холодну погоду, опади відсутні. 20 січня знову очікується мороз до −12°C та поривчастий північний вітер до 10 м/с.

Протягом тижня опади будуть мінімальні і локальні, переважно у вигляді мокрого снігу 15–16 січня. Рекомендується одягатися тепло, особливо в дні з сильними поривами вітру, та обережно пересуватися в умовах ожеледиці.

Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 січня в Запоріжжі дозволяє планувати роботу на відкритому повітрі, транспортні поїздки та повсякденні справи. Особливо важливо стежити за погодними умовами у найхолодніші дні — 14 та 20 січня, коли мороз та вітер створюють додаткову небезпеку для здоров’я.

Місцеві служби радять громадянам дотримуватися базових правил безпеки: утепляти житло, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі у пік морозів і перевіряти стан доріг перед поїздками.

