Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Запорожской области на 2026 год предоставляется по обновленным правилам, сообщает Politeka.

Информацию об этом публикуют на сайте Пенсионного фонда.

Выплаты назначаются на следующий шестимесячный период, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 грн. То есть максимальный доход для получения пособия не должен превышать 10380 грн на одного переселенца.

Без учета дохода помощь предоставляется определенным категориям. Это пенсионеры с выплатой до 10 380 грн, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты и лишенные родительской опеки до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Для оформления выплат переселенцы подают заявление в органы социальной защиты и предоставляют документы, подтверждающие доход и статус. Специалисты проверяют данные и назначают помощь в соответствии с правилами.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Запорожской области на 2026 год помогает покрыть расходы на жилье, обеспечивает стабильность и позволяет семьям адаптироваться к новым условиям.

Эта поддержка государства позволяет переселенцам чувствовать безопасность и планировать будущее.

Кроме того, в Запорожье можно получить гуманитарную помощь. Инициатива предусматривает обеспечение базовых ресурсов и помощь в переживании холодного сезона. Приоритет получают домохозяйства с низким доходом и потерявшие стабильный заработок.

