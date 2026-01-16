Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області на 2026 рік допомагає покрити витрати на житло та забезпечує стабільність.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області на 2026 рік надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікують на сайті Пенсійного фонду України.

Виплати призначаються на наступний шестимісячний період, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 грн. Тобто максимальний дохід для отримання допомоги не повинен перевищувати 10 380 грн на одного переселенця.

Без урахування доходу допомога надається певним категоріям. Це пенсіонери з виплатою до 10 380 грн, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти-сироти та ті, хто позбавлений батьківського піклування до 23 років, а також батьки-вихователі, прийомні батьки та опікуни.

Для оформлення виплат переселенці подають заяву до органів соціального захисту та надають документи, що підтверджують дохід і статус. Фахівці перевіряють дані та призначають допомогу відповідно до правил.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Запорізькій області на 2026 рік допомагає покрити витрати на житло, забезпечує стабільність і дозволяє сім’ям адаптуватися до нових умов.

Ця підтримка держави дозволяє переселенцям відчувати безпеку та впевнено планувати майбутнє.

Крім того, у Запоріжжі також можна отримати гуманітарну допомогу. Ініціатива передбачає забезпечення базових ресурсів та допомогу у переживанні холодного сезону. Пріоритет отримують домогосподарства з низьким доходом та ті, хто втратив стабільний заробіток.

