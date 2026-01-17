Дефицит продуктов в Запорожье формирует заметную разницу в стоимости между отдельными сетями, которая иногда достигает десятков процентов.

Дефицит продуктов в Запорожье уже влияет на цены тепличных овощей, которые отмечают покупатели в магазинах, сообщает Politeka.net.

Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в сегменте томатов. Именно эта позиция демонстрирует быстрый рост стоимости за последний период.

Аналитики связывают ситуацию с сокращением объемов после завершения активного тепличного сезона. Спрос при этом остается стабильным, что создает дополнительное давление на рынок.

Свою роль играет и импорт. Заграничные поставки поступают ограниченными партиями, а средняя цена таких томатов за неделю выросла примерно на 20%, что быстро отражается в супермаркетах и ​​специализированных точках продаж.

Сходные тенденции наблюдаются и среди тепличных огурцов. Небольшие объемы в сочетании с активными закупками со стороны торговых сетей заставляют продавцов пересматривать ценники. Специалисты объясняют это сезонным спадом внутреннего производства.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов в Запорожье формирует заметную разницу в стоимости между отдельными сетями, которая иногда достигает десятков процентов.

Покупателям советуют внимательно следить за обновлениями, сравнивать предложения и планировать закупки заранее, чтобы уменьшить расходы на базовые овощи при ограниченной доступности.

Кроме того, в Запорожье можно получить продукты бесплатно.

Благотворительная организация «Улыбка ЮА» и дальше реализует гуманитарные инициативы, направленные на поддержку людей, подвергшихся негативным последствиям войны и нуждающихся в дополнительной социальной помощи. Основное внимание фонд сосредотачивается на внутренне перемещенных лицах, пенсионерах и других представителях уязвимых групп населения, обеспечивая их базовыми ресурсами для повседневной жизни.

Источник: AgroReview.

