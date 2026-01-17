Дефіцит продуктів у Запоріжжі формує помітну різницю у вартості між окремими мережами, яка подекуди сягає десятків відсотків.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі вже впливає на ціни тепличних овочів, що помічають покупці у магазинах, повідомляє Politeka.net.

Найбільш відчутні зміни зафіксували у сегменті томатів. Саме ця позиція демонструє найшвидше зростання вартості за останній період.

Аналітики пов’язують ситуацію зі скороченням обсягів після завершення активного тепличного сезону. Попит при цьому залишається стабільним, що створює додатковий тиск на ринок.

Свою роль відіграє й імпорт. Закордонні поставки надходять обмеженими партіями, а середня ціна таких томатів за тиждень зросла приблизно на 20%, що швидко відображається у супермаркетах та спеціалізованих точках продажу.

Схожі тенденції спостерігаються й серед тепличних огірків. Невеликі обсяги у поєднанні з активними закупівлями з боку торговельних мереж змушують продавців переглядати цінники. Фахівці пояснюють це сезонним спадом внутрішнього виробництва.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Запоріжжі формує помітну різницю у вартості між окремими мережами, яка подекуди сягає десятків відсотків.

Покупцям радять уважно стежити за оновленнями, порівнювати пропозиції та планувати закупівлі наперед, аби зменшити витрати на базові овочі за умов обмеженої доступності.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати продукти безкоштовно.

Благодійна організація «Посмішка ЮА» й надалі реалізує гуманітарні ініціативи, спрямовані на підтримку людей, які зазнали негативних наслідків війни та потребують додаткової соціальної допомоги. Основну увагу фонд зосереджує на внутрішньо переміщених особах, пенсіонерах та інших представниках уразливих груп населення, забезпечуючи їх базовими ресурсами для щоденного життя.

