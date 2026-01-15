Компенсація за оренду житла для ВПО у Полтавській області надає можливість українцям покривати витрати на житло повністю або частково.

Компенсація за оренду житла у Полтавській області дозволяє ВПО, які офіційно уклали договір оренди та зареєстрували його у Пенсійному фонді, отримати фінансову підтримку від держави, повідомляє Politeka.

За словами народного депутата Павла Фролова, люди з низьким доходом можуть розраховувати на 100% відшкодування орендної плати. Разом із тим, ті, хто має стабільну зарплату, отримають часткове відшкодування.

Механізм передбачає, що нерухомість для переселенців з офіційним договором фактично стає безкоштовним. Так звані компенсації на оренду житла дозволяють ВПО у Полтавській області уникати ризиків неформальних домовленостей, пояснив Фролов.

Нардеп також додав, що система стимулює оформлення помешкання офіційно та гарантує контроль держави за ринком здачі нерухомості.

Водночас, наразі існують труднощі: багато власників квартир відмовляються укладати офіційні договори через податкове навантаження, яке складає 18% ПДФО та 5% військового збору.

Тому державні органи працюють над пакетом змін, що передбачає звільнення власників нерухомості від податків при здачі його для внутрішньо переміщених осіб та скасування обов’язкового декларування доходів.

Очікується, що ці нововведення зроблять співпрацю вигідною для всіх учасників. ВПО у Полтавській області отримають легальне житло та компенсацію за оренду, а власники квартир – дохід без податкових зобов’язань.

Крім того, у виграші й держава, адже так вона зможе контролювати ринок. Тож наразі переселенці можуть звертатися до органів соціального захисту та Пенсійного фонду для оформлення субсидії та уточнення всіх деталей щодо умов виплат.

