Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области запускается в рамках экспериментальной государственной программы, которая предусматривает возможность проживания переселенцев до одного года в подготовленных помещениях, сообщает Politeka.

О старте инициативы проинформировало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. Целью проекта является поддержка граждан, которые после длительного лечения или ухода нуждаются в дополнительной помощи в организации повседневной жизни.

Размещение финансируется на средства бюджета, поэтому участники не платят за пользование жильем. Предоставляемые комнаты и квартиры оборудованы необходимыми условиями для приготовления пищи и самостоятельного обихода.

Отдельный акцент сделан на социальном сопровождении. Специалисты консультируют переселенцев, помогают адаптироваться к новой среде, наладить быт и постепенно восстановить независимость. Такая поддержка доступна вне зависимости от формы собственности помещения.

Представителями жилых площадей могут стать физические или юридические лица, включенные в Реестр социальных услуг и отвечающие требованиям правительства. Помещения должны быть безопасными, пригодными для проживания и соответствовать установленным стандартам.

По замыслу разработчиков бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для возвращения ощущения стабильности и защищенности людям, потерявшим дом из-за войны.

Программа также включает помощь с оформлением документов и консультации, что позволяет участникам быстрее интегрироваться в новые условия жизни.

