Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить бесперебойную работу службы.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области официально начало действовать с 1 января 2026 года, сообщает Politeka.

Изменения коснулись Заводского общества, где обновили расценки на вывоз и утилизацию бытовых отходов. Решение было принято после анализа финансового состояния местного предприятия.

В городском совете объяснили: предварительные суммы не покрывали расходы на обслуживание спецтехники, ремонт оборудования и закупку необходимых материалов. Это создавало риски для стабильной работы сервиса и регулярной уборки территорий.

Для жителей многоквартирных домов ежемесячный платеж вырос на 14,95 гривны и теперь составляет 48,80 с человека. Владельцы частного сектора будут платить 37 гривен вместо предыдущих 25. Для бюджетных учреждений тариф повысили на 2,55 гривны, другим пользователям — на 2,94.

Принятие решения базировалось на экономических расчетах КП "Заводское-2010". Представители общины могут подать предложения или обращения непосредственно на предприятие или через электронные каналы связи.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области должно обеспечить бесперебойную работу службы и соответствие реальным расходам, сохраняя надлежащее санитарное состояние.

Жителям советуют заранее корректировать личные расходы, своевременно оплачивать счета и следить за официальными сообщениями. Для социально уязвимых категорий действуют льготы и механизмы.

