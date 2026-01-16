Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області має забезпечити безперебійну роботу служби.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області офіційно почало діяти з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися Заводської громади, де оновили розцінки на вивезення та утилізацію побутових відходів. Рішення ухвалили після аналізу фінансового стану місцевого підприємства.

У міській раді пояснили: попередні суми не покривали витрат на обслуговування спецтехніки, ремонт обладнання та закупівлю необхідних матеріалів. Це створювало ризики для стабільної роботи сервісу та регулярного прибирання територій.

Для жителів багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні й тепер становить 48,80 з особи. Власники приватного сектору сплачуватимуть 37 гривень замість попередніх 25. Для бюджетних установ тариф підвищили на 2,55 гривні, для інших користувачів — на 2,94.

Ухвалення рішення базувалося на економічних розрахунках КП «Заводське-2010». Представники громади можуть подати пропозиції або звернення безпосередньо до підприємства чи через електронні канали зв’язку.

Експерти зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області має забезпечити безперебійну роботу служби та відповідність реальним витратам, зберігаючи належний санітарний стан.

Мешканцям радять заздалегідь коригувати особисті витрати, своєчасно сплачувати рахунки та стежити за офіційними повідомленнями. Для соціально вразливих категорій діють пільги й субсидійні механізми.

