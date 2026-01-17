Следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 18 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 18 января вводятся ограничения части населенных пунктов в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Омельницкая община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения ремонтных работ ограничение будет введено в воскресенье с 8 до 20 часов (12 часов подряд) в пределах Омельницкого общества. Выключения произойдут в следующих населенных пунктах:

с. Гунькы улицы:

Кошова — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11;

Лисова - № 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28;

Лугова - № 7;

Заозерна — №1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12;

пер. Луговый - № 1, 2, 3, 5, 7;

Центральна - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16;

Козацька - № 2, 4, 13;

Козача — № 1, 3, 7, 9, 10, 11;

Камяна — № 2, 8;

пер. Каменский - № 1, 6

с. Демыдивка улицы:

Сонячна — № 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14;

Украинськои Перемогы — № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25;

Центральна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108;

Героив ЗСУ — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17;

Набережна — № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21;

Садова — № 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

с. Запсилья улицы:

Молодижна — № 1–17;

Вышнева — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

Героив Украины — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17;

Грузынська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

Ивана Котляревського — № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

Кленова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 41;

пер. Медовый — № 6, 7;

пер. Мыру — № 1, 3;

Набережна — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12;

тупык Пищаный — № 1, 3, 4;

Свитанкова — № 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; Степова — № 3, 4, 5, 6, 7;

пер. Степовый — № 1, 9;

Тараса Шевченка — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Теплычна — № 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

Центральна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 104, 105А, 106, 107, 108, 110, 112, 113, 115, 118, 120, 121, 121а, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132;

Шкильна — № 1, 4, 5, 6, 8, 9

с. Крамаренкы улица:

Тараса Шевченко - № 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 4 122, 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 18 января.

