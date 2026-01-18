Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января вводятся из-за дополнительных работ, запланированных в регионе, пишет Politeka.net.
Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваобленерго».
В «Полтаваобленерго» запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января в связи с выполнением плановых работ на электросетях.
19 числа с 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) не будет электричества в населенных пунктах:
с. Грушкивка улицы:
- Заяривська - № 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;
- Леси Украинки - № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а;
- Олексия Прыпутная - № 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72;
- Перемогы - № 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27
с. Короваи улицы:
- пров. Васыля Колищака - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18;
- Калынова - № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30;
- Косинская - № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
- Леси Украинки - № 2, 3, 5, 6, 8, 9;
- Перемогы - № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а;
- Садова - № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
- Шевченка - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 23, 23
С 8 до 16 вводятся обесточивание в следующих населенных пунктах:
с.Федоренкы улица:
- Омельныцька (б. 1)
с.Варакуты улицы
- Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)
- Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31)
20 числа также будут продолжаться ограничения с 9 до 15 часов. Обесточивание охватят следующие населенные пункты:
с. Ковали улицы:
- Замостянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31
- Крынычанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а
- Кут — № 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24
- Стовпова — № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 23 (пуст)
- Судевська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80
- Червоногорянська — № 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95
с. Пизныкы улицы:
- Буцивка — № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
- Г. С. Сковороды — № 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67
- пер. Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3, 5
- пер. Кильцевый — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19
- Клынивська — № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12
- Кооператывна — № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13
- пер. Лисный — № 2, 3, 4, 5
- пер. Мырный — № 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Остривська — № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63
- Перемоы — № 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26
- Шевченка — № 17, 19, 20
- пер. Шкильный — № 1, 2, 4
Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.
Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.