В "Полтаваоблэнерго" запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января.

Графики отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января вводятся из-за дополнительных работ, запланированных в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Чернухинская территориальная община со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В «Полтаваобленерго» запланировали в отдельных населенных пунктах графики отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января в связи с выполнением плановых работ на электросетях.

19 числа с 9 до 15 часов из-за выполнения работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ (кроме работ по капитальному ремонту) не будет электричества в населенных пунктах:

с. Грушкивка улицы:

Заяривська - № 1, 4, 4а, 5а, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23;

Леси Украинки - № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25, 25а;

Олексия Прыпутная - № 6, 7, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 49, 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 72;

Перемогы - № 1, 2, 10, 14, 16, 23, 25, 27

с. Короваи улицы:

пров. Васыля Колищака - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18;

Калынова - № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16-9, 18, 29, 30;

Косинская - № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

Леси Украинки - № 2, 3, 5, 6, 8, 9;

Перемогы - № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2в, 2Ж, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 35а, 37а;

Садова - № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Шевченка - № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27/А, 23, 23

С 8 до 16 вводятся обесточивание в следующих населенных пунктах:

с.Федоренкы улица:

Омельныцька (б. 1)

с.Варакуты улицы

Автозаводська (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2)

13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 27а, 28, 2) Нова (б. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21,

23, 25, 27, 29, 31)

20 числа также будут продолжаться ограничения с 9 до 15 часов. Обесточивание охватят следующие населенные пункты:

с. Ковали улицы:

Замостянська — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31

Крынычанська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 37, 41а

Кут — № 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24

Стовпова — № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 23 (пуст)

Судевська — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72, 72а, 78, 80

Червоногорянська — № 25, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53а, 55, 55а, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95

с. Пизныкы улицы:

Буцивка — № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37

Г. С. Сковороды — № 1, 2, 3а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 67

пер. Г. С. Сковороди — № 1, 2, 3, 5

пер. Кильцевый — № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 17, 17а, 19

Клынивська — № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12

Кооператывна — № 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13

пер. Лисный — № 2, 3, 4, 5

пер. Мырный — № 2, 3, 4, 5, 6, 7

Остривська — № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 59, 60, 63

Перемоы — № 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, 26

Шевченка — № 17, 19, 20

пер. Шкильный — № 1, 2, 4

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на неделю с 19 по 25 января.

