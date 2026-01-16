Временно отменят курсирование ряда пригородных поездов и введут новый график движения поездов во Львовской области.

Новый график движения поездов во Львовской области будет действовать из-за ремонтных работ на железной дороге, внедренных компанией-перевозчиком "Укрзализныцей", пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.

Во Львовской области временно отменят курсирование ряда пригородных поездов. Ограничение связано с проведением плановых ремонтных работ на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пассажирам советуют заранее учесть изменения при планировании поездок и проверять актуальное расписание.

В частности, 17, 30 и 31 января не будет курсировать пригородный экспресс №6002/6001 сообщением Львов - Рава-Русская. В обратном направлении №6001/6002 Рава-Русская — Львов будет отменен 17, 18 и 31 числа, а также 1 февраля.

Кроме того, 17, 25 и 31 числа не будут осуществлять рейсы экспрессов №6062 Львов – Ходоров и №6067 Ходоров – Львов.

Временные изменения коснутся и направления Стоянова.

Так, 17 и 24 января не будет курсировать экспресс №6052 Львов – Стоянов, а 18 и 25 числа будет отменен поезд №6051 Стоянов – Львов.

Также в разные дни второй половины января ограничения введут в направлении Мостиска-2.

20 и 22 января, а также 27 и 29 января не будут курсировать поезда №6113 и №6119.

В обратном направлении поезда №6102 и №6106 от Мостиска-2 не будут осуществлять рейсы 21, 23, 28 и 30 числа.

Железнодорожники отмечают, что все ограничения носят временный характер и направлены на улучшение состояния путей и безопасности движения. Пассажирам рекомендуют следить за официальными сообщениями «Укрзализныци» и возможности пользоваться альтернативными видами транспорта.

