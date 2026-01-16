Тимчасово скасують курсування ряду приміських поїздів та запровадять новий графік руху поїздів у Львівській області.

Новий графік руху поїздів у Львівській області діятиме через ремонтні роботи на залізниці, що були впроваджені компанією-перевізником "Укрзалізницею", пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграмм.

На Львівщині тимчасово скасують курсування низки приміських поїздів. Обмеження пов’язані з проведенням планових ремонтних робіт на об’єктах залізничної інфраструктури. Пасажирам радять заздалегідь врахувати зміни під час планування поїздок та перевіряти актуальний розклад.

Зокрема, 17, 30 та 31 січня не курсуватиме приміський експрес №6002/6001 сполученням Львів — Рава-Руська. У зворотному напрямку поїзд №6001/6002 Рава-Руська — Львів буде скасований 17, 18 та 31 числа, а також 1 лютого.

Крім того, 17, 25 і 31 числа не здійснюватимуть рейси експресів №6062 Львів — Ходорів та №6067 Ходорів — Львів.

Тимчасові зміни торкнуться і напрямку до Стоянова.

Так, 17 та 24 січня не курсуватиме поїзд №6052 Львів — Стоянів, а 18 та 25 числа буде скасовано поїзд №6051 Стоянів — Львів.

Також у різні дні другої половини січня обмеження запровадять на напрямку до Мостиська-2.

20 та 22 січня, а також 27 і 29 січня не курсуватимуть поїзди №6113 та №6119.

У зворотному напрямку поїзди №6102 та №6106 від Мостиська-2 не здійснюватимуть рейси 21, 23, 28 та 30 числа.

Залізничники наголошують, що всі обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на покращення стану колій та безпеки руху. Пасажирам рекомендують слідкувати за офіційними повідомленнями «Укрзалізниці» та за можливості користуватися альтернативними видами транспорту.

