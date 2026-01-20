Следует иметь при себе резервное освещение и учесть графики отключения света в Запорожье и области на 21 января.

Графики отключения света в Запорожье и области на 21 января планируются из-за проводящих энергетики ремонтных и технических работ, пишет Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в «Запоріжжяобленерго».

В связи с плановыми работами часть жителей временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 21 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 9:30 до 15:30 по следующим адресам:

Макаренка: 2, 3, 5, 7, 9

Сполуки (Можайська): 63, 65

Также с 10 до 16 часов будет продолжаться плановый ремонт в домах, которые находятся по следующим адресам:

Архитектурна: 70, 72

Вийськбуд: 123(столова), 570

Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89

Вузивська: 33

Героив Крут (12 Квитня): 24-76, 69-81, 43Б, 45, 47, 49, 53-57, 61, 60, 65, 65Б

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 196-224, 243-275

Ивана Огиенка (Гастелло): 1-7, 2-8

Игора Сикорського: 218-232

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

Покровська (Свердлова): 10, 14, 3-7, 9, 9б, 11

Троицька (Чекистив): 10

В области также будут действовать обесточивание. В частности, с 00-00 до 23-59 не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с. Барвинивка улицы:

Молодижна — №12, 40

Набережна — №2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Центральна — №1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 31а, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43

Шкильна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 9г, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 66, 68

с. Васылькове улицы:

Степна — №8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 31а, 33

Центральна - №1, 1а, 11, 13, 18, 20, 23, 26

с. Зирныца улица:

Зарична - №2, 3, 4, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 25а, 27, 28, 31, 33, 36, 46, 47, 53, 55, 64

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте «Запоріжжяобленерго».

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

