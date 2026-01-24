Повышение денежного пособия для пенсионеров в Полтавской области произошло в связи с увеличением прожиточного минимума.

В 2026 году отдельные категории украинских пенсионеров и дальше получают специальную денежную помощь к основной пенсии в Полтавской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в статье 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

С 1 января размер выплаты возрос, ведь он напрямую привязан к показателю прожиточного минимума.

В частности, неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, в 2026 году имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 595 гривен.

Повышение денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области произошло в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц - с 2391 грн до 2595 грн.

Получать такие деньги могут пенсионеры, одновременно отвечающие следующим требованиям:

проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года;

имеют официально подтвержденный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

В то же время, она не назначается пенсионерам, которые после аварии выехали из загрязненных зон, а впоследствии вернулись обратно. Также право на нее не имеют переехавшие или зарегистрировавшиеся на этих территориях уже после катастрофы.

При выезде пенсионера за пределы зоны отселения или его официального трудоустройства выплату прекращают автоматически. Контроль соблюдения условий осуществляется через государственные реестры.

По информации Кабинета Министров Украины, факт проживания в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч пенсионеров, а дополнительные расходы государственного бюджета на повышение этих выплат в 2026 году составляют почти 300 миллионов гривен.

