Підвищення грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області відбулося у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

У 2026 році окремі категорії українських пенсіонерів і надалі отримують спеціальну грошову допомогу до основної пенсії у Полтавській області, пише Politeka.net.

Про це йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Із 1 січня розмір виплати зріс, адже він безпосередньо прив’язаний до показника прожиткового мінімуму.

Зокрема, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, у 2026 році мають право на щомісячну виплату в розмірі 2 595 гривень.

Отримувати такі гроші можуть пенсіонери, які одночасно відповідають таким вимогам:

проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

мають офіційно підтверджений статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас вона не призначається пенсіонерам, які після аварії виїхали із забруднених зон, а згодом повернулися назад. Також право на неї не мають особи, які переїхали або зареєструвалися на цих територіях уже після катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування виплату припиняють автоматично. Контроль за дотриманням умов здійснюється через державні реєстри.

За інформацією Кабінету Міністрів України, наразі факт проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів, а додаткові видатки державного бюджету на підвищення цих виплат у 2026 році становлять майже 300 мільйонів гривень.

