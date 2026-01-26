Специальная доплата в Одесской области и других регионах Украины предоставляется части пенсионеров.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут получить украинцы преклонных лет, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении №654 Кабинета Министров Украины.

Одна из доплат предусмотрена для лиц, содержащих несовершеннолетних детей или внуков.

Специальная доплата в Одесской области предоставляется неработающим пенсионерам — то есть прекратившим трудовую деятельность и не зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель. Обязательным условием является наличие на иждивении детей в возрасте до 18 лет.

Размер доплаты составляет 150 гривен на каждого несовершенолетнего. В то же время, оформить такую ​​надбавку может только один из родителей-пенсионеров в семье, а выплата осуществляется до момента достижения совершеннолетия.

Важно учесть: надбавка не начисляется, если несовершенолетний уже получает пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Для назначения надбавки необходимо собрать следующие документы:

заявление о назначении или перерасчете пенсии (согласно приложению 1 постановления № 22-1 правления ПФУ от 25 ноября 2005 года);

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

трудовая книжка пенсионера или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает (не осуществляет предпринимательскую деятельность);

свидетельство о рождении несовершенолетнего, находящегося на содержании пенсионера;

справка уполномоченных органов с места жительства (органов управления жилищным фондом, отдела регистрации места жительства) о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.

Кроме того, необходима справка о неполучении социальной помощи на ребенка, в отношении которой назначается надбавка.

