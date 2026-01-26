Доплаты для пенсионеров в Одесской области могут получить украинцы преклонных лет, которые отвечают определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в постановлении №654 Кабинета Министров Украины.
Одна из доплат предусмотрена для лиц, содержащих несовершеннолетних детей или внуков.
Специальная доплата в Одесской области предоставляется неработающим пенсионерам — то есть прекратившим трудовую деятельность и не зарегистрированным как физическое лицо-предприниматель. Обязательным условием является наличие на иждивении детей в возрасте до 18 лет.
Размер доплаты составляет 150 гривен на каждого несовершенолетнего. В то же время, оформить такую надбавку может только один из родителей-пенсионеров в семье, а выплата осуществляется до момента достижения совершеннолетия.
Важно учесть: надбавка не начисляется, если несовершенолетний уже получает пенсию или государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".
Для назначения надбавки необходимо собрать следующие документы:
- заявление о назначении или перерасчете пенсии (согласно приложению 1 постановления № 22-1 правления ПФУ от 25 ноября 2005 года);
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- трудовая книжка пенсионера или другие документы, подтверждающие, что пенсионер не работает (не осуществляет предпринимательскую деятельность);
- свидетельство о рождении несовершенолетнего, находящегося на содержании пенсионера;
- справка уполномоченных органов с места жительства (органов управления жилищным фондом, отдела регистрации места жительства) о пребывании на иждивении или совместном проживании с заявителем.
Кроме того, необходима справка о неполучении социальной помощи на ребенка, в отношении которой назначается надбавка.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: что знать о предоставлении поддержки.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: кому предоставят выплаты.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто получит и что для этого нужно сделать.