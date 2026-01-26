Спеціальна доплата в Одеській області та інших регіонах України надається частині пенсіонерів.

Доплати для пенсіонерів в Одеській області можуть отримати українці поважного віку, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в постанові №654 Кабінету Міністрів України.

Одна з доплат передбачена для осіб, які утримують неповнолітніх дітей або онуків.

Спеціальна доплата в Одеській області надається непрацюючим пенсіонерам — тобто тим, хто припинив трудову діяльність і не зареєстрований як фізична особа-підприємець. Обов’язковою умовою є наявність на утриманні дітей віком до 18 років.

Розмір доплати становить 150 гривень на кожну дитину. Водночас оформити таку надбавку може лише один із батьків-пенсіонерів у сім’ї, а виплата здійснюється до моменту досягнення дитиною повноліття.

Важливо врахувати: надбавка не нараховується, якщо дитина вже отримує пенсію або державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Для призначення надбавки необхідно зібрати такі документи:

заява про призначення чи перерахунок пенсії (згідно з додатком 1 постанови № 22-1 правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року);

паспорт пенсіонера;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

трудова книжка пенсіонера або інші документи, які підтверджують, що пенсіонер не працює (не здійснює підприємницьку діяльність);

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідка уповноважених органів з місця проживання (органів управління житловим фондом, відділу реєстрації місця проживання) про перебування на утриманні чи про спільне проживання із заявником.

Окрім того, потрібна довідка про неотримання соціальної допомоги на дитину, стосовно якої призначається надбавка.

