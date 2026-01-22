Графики отключения света в Ровенской области на 23 января будут продолжаться в части региона из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.
О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Рівнеобленерго».
В «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на 23 января. 23.01.2026 с 9 до 17 часов электроснабжение будет полностью отключено в нескольких населенных пунктах:
Клевань улицы:
- Вербова — 1
- Гриб — 7
- Надежды - 22, 26
- Независимости - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6
- Пересопницька — 2, 8
- Тополева — 2, 6
- Яблоневая - 1, 2, 3, 5, 8
Острожец по улицам:
- Берегово,
- Коцюбинского,
- Набережная,
- Тихий,
- Л. Украинки,
- Молодежная,
- Независимости,
- Солнечная,
- Центральная
Также вводятся ограничения в населенном пункте Грушвица Первая с 8 до 17 часов по следующим адресам:
- Майская – 59,74, 62А
- Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8
Кроме этого, будут действовать с 9 до 17 часов обесточивания в следующих населенных пунктах:
с. Грушвица улицы:
- 1 Мая 59, 74
- Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8
- Первая Гайова 7
- Первая Первомайская 62А
г.Березной улицы:
- Весенняя 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9
- Григория Сковороды1, 10, 11, 13, 17, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9
- Грушевского 80
- Уютная 3Б, 3В
- Калиновая 10, 8
с.Антоновка улицы:
- Набережный пер. 2
- Софиевская 12, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8
- Тихая 5
- Шевченко 3, 4, 7
- Школьная 1, 10, 11, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.
Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.
Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.