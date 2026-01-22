В «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на 23 января.

Графики отключения света в Ровенской области на 23 января будут продолжаться в части региона из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Рівнеобленерго».

В «Рівнеобленерго» подготовили подробный график отключения света в Ровенской области на 23 января. 23.01.2026 с 9 до 17 часов электроснабжение будет полностью отключено в нескольких населенных пунктах:

Клевань улицы:

Вербова — 1

Гриб — 7

Надежды - 22, 26

Независимости - 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6Д, 6

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблоневая - 1, 2, 3, 5, 8

Острожец по улицам:

Берегово,

Коцюбинского,

Набережная,

Тихий,

Л. Украинки,

Молодежная,

Независимости,

Солнечная,

Центральная

Также вводятся ограничения в населенном пункте Грушвица Первая с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Майская – 59,74, 62А

Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Кроме этого, будут действовать с 9 до 17 часов обесточивания в следующих населенных пунктах:

с. Грушвица улицы:

1 Мая 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Первая Гайова 7

Первая Первомайская 62А

г.Березной улицы:

Весенняя 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9

Григория Сковороды1, 10, 11, 13, 17, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Грушевского 80

Уютная 3Б, 3В

Калиновая 10, 8

с.Антоновка улицы:

Набережный пер. 2

Софиевская 12, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8

Тихая 5

Шевченко 3, 4, 7

Школьная 1, 10, 11, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

