У «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла на Рівненщині на 23 січня.

Графіки відключення світла в Рівненській області на 23 січня триватимуть в частині регіону через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Рівнеобленерго».

В «Рівнеобленерго» підготували докладний графік відключення світла у Рівненській області на 23 січня. 23.01.2026 з 9 до 17 години електропостачання буде повністю відключене в кількох населених пунктах:

Клевань вулиці:

Вербова — 1

Грибна — 7

Надії — 22, 26

Незалежності — 11, 11А, 13А, 14, 15, 15, 17, 15, 17, 17, 17, 17А, 18А, 20, 20Б, 20В, 20Г, 3, 4А, 5, 6, 6Д, 6В, 7, 8, 8А, 9, ВОД

Пересопницька — 2, 8

Тополева — 2, 6

Яблунева — 1, 2, 3, 5, 8

Острожець по вулицям:

Берегова,

Коцюбинського,

Набережна,

Тиха,

Л. Українки,

Молодіжна,

Незалежності,

Сонячна,

Центральна

Також вводяться обмеження в населеному пункті Грушвиця Перша з 8 до 17 години за такими адресами:

Травнева - 59,74, 62А

Гайова - 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Крім цього, діютимуть з 9 до 17 години знеструмлення в таких населених пунктах:

с. Грушвиця вулиці:

1 Травня 59, 74

Гайова 10, 12, 13, 14, 15, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8

Перша Гайова 7

Перша Першотравнева 62А

м.Березне вулиці:

Весняна 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9

Григорія Сковороди1, 10, 11, 13, 17, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Грушевського 80

Затишна 3Б, 3В

Калинова 10, 8

с.Антонівка вулиці:

Набережний пров. 2

Софіївська 12, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8

Тиха 5

Шевченка 3, 4, 7

Шкільна 1, 10, 11, 14, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.