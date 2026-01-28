Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 г. выросли в связи с повышением прожиточного минимума.

Доплаты пенсионерам в Полтавской области назначаются определенным категориям граждан, сообщает Politeka.

Как говорится в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", доплата для пенсионеров в Полтавской области предоставляется лицам, достигшим 80 лет и старше.

Кроме этого, нужно получать пенсию по возрасту, проживать самому и иметь медицинское заключение о необходимости постоянного постороннего ухода.

В этом году размер надбавки вырос до 1038 гривен ежемесячно, тогда как в 2025 году он составлял 944,40 гривен из-за более низкого прожиточного минимума.

Для получения выплаты гражданам следует обратиться в Пенсионный фонд и представить пакет документов, включающий паспорт, идентификационный код, справку о необходимости постоянного ухода и подтверждение, что другие выплаты по уходу не получаются.

Законом Украины №1727-IV предусмотрено, что доплата по уходу для пенсионеров в Полтавской области не предоставляется автоматически. Ее получают только те люди, которые действительно отвечают всем установленным требованиям.

Среди критериев определяющим является состояние здоровья и необходимость посторонней помощи, что подтверждается медицинской комиссией. Если хотя бы одно условие не выполняется, прибавка не назначается.

В Пенсионном фонде отмечают, что данная поддержка значительно облегчает финансовое положение одиноких стариков, нуждающихся в заботе.

Благодаря системе контроля за начислением выплат государственные органы следят за тем, чтобы помощь получали только те, кто имеет на это законное право.

