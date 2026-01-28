Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році зросли у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області призначаються певним категоріям громадян, повідомляє Politeka.

Як йдеться у законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", доплата для пенсіонерів у Полтавській області надається особам, які досягли 80 років і більше.

Окрім цього, потрібно отримувати пенсію за віком, проживати самому та мати медичний висновок про потребу у постійному сторонньому догляді.

Цього року розмір надбавки зріс до 1 038 гривень щомісяця, тоді як у 2025 році він складав 944,40 гривень через нижчий прожитковий мінімум.

Для отримання виплати громадянам потрібно звернутися до Пенсійного фонду та подати пакет документів, який включає паспорт, ідентифікаційний код, довідку про потребу в постійному догляді та підтвердження, що інші виплати на догляд не отримуються.

Законом України №1727-IV передбачено, що доплата на догляд для пенсіонерів у Полтавській області не надається автоматично. Її отримують лише ті люди, які дійсно відповідають усім встановленим вимогам.

Серед критеріїв визначальним є стан здоров’я та необхідність сторонньої допомоги, що підтверджується медичною комісією. Якщо хоча б одна умова не виконується, надбавка не призначається.

У Пенсійному фонді зазначають, що дана підтримка значно полегшує фінансове становище одиноких людей похилого віку, які потребують турботи.

Завдяки системі контролю за нарахуванням виплат, державні органи слідкують за тим, щоб допомогу отримували лише ті, хто має на це законне право.

