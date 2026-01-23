Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области становятся для многих местных жителей настоящим спасительным кругом.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области доступны через несколько благотворительных центров на территории региона, сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области время от времени предоставляют в БО БФ "Каритас - Львов УГКЦ". Здесь же граждане могут получить другую необходимую помощь.

Центр работает по телефону +380673414688 и предлагает поддержку именно тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, включая возможность получить продовольственные наборы и базовые средства для жизни.

Также помощь доступна через Благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов", где оказывают поддержку практически всем категориям населения. Дети, пожилые люди, женщины, переселенцы, малообеспеченные и многодетные семьи могут обращаться за консультацией и получать гуманитарную помощь.

Для уточнения деталей о наличии бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области следует обращаться по телефонам +380965097557 и +380322767637.

Центр Волонтерства "Корпорация добрых дел" также обеспечивает поддержку тем, кто в этом действительно нуждается. Здесь переселенцы и пожилые граждане могут получить продуктовые наборы, а малообеспеченные семьи – помощь для стабилизации быта.

Центр активно работает с детьми, женщинами и пожилыми людьми, предоставляя не только питание, но и консультации по социальным вопросам.

Важно понимать, что у благотворительных фондов обычно нет возможности обеспечивать постоянную выдачу продовольствия. Поэтому для того, чтобы не пропустить инофрмацию о раздаче, стоит следить за официальными страницами организаций в соцсетях.

