Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області стають для багатьох місцевих мешканців справжнім рятівним колом.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області доступні через кілька благодійних центрів на території регіону, повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області час від часу надають у БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ". Тут же громадяни можуть отримати іншу необхідну допомогу.

Центр працює за телефоном +380673414688 і пропонує підтримку саме тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, включно з можливістю отримати продовольчі набори та базові засоби для життя.

Також допомога доступна через Благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів", де підтримку надають практично всім категоріям населення. Діти, літні люди, жінки, переселенці, малозабезпечені та багатодітні сім’ї можуть звертатися за консультацією та отримувати гуманітарну допомогу.

Для уточнення деталей про наявність безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області варто звертатися за телефонами +380965097557 та +380322767637.

Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ" також забезпечує підтримку тим, хто цього дійсно потребує. Тут переселенці та старші громадяни можуть отримати продуктові набори, а малозабезпечені сім’ї - допомогу для стабілізації побуту.

Центр активно працює з дітьми, жінками та людьми похилого віку, надаючи не лише харчування, а й консультації щодо соціальних питань.

Важливо розуміти, що у благодійних фондів зазвичай немає можливості забезпечувати постійну видачу продовольства. Тож для того, щоб не пропустити інофрмацію про роздачу - варто слідкувати за офіційними сторінками організацій у соцмережах.

