Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с 1 января 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения, уточняет КП "Облводоканал" Запорожского областного совета.

С начала года жители территориальных общин получают платежки с новыми ценами на воду и стоки.

Согласно распоряжению областной военной администрации от 24 декабря 2025 г. №1306, для коммерческих потребителей тариф составляет 24,44 гривны за кубометр без НДС и 29,33 с налогом.

Для населения, не ведущего хозяйственную деятельность, плата поднялась до 45,54 гривны без НДС и 54,65 с налогом. Стоимость услуг водоотвода для этой категории составляет 44,74 грн без НДС и 53,69 с НДС.

В сообщении подчеркнуто, что город Запорожье не входит в зону обслуживания КП «Облводоканал». Предприятие обслуживает только другие территориальные общины области.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено увеличением затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и приобретение материалов, необходимых для стабильного функционирования сетей.

Жителям советуют заранее планировать расходы, проверять платежки и следить за официальными сообщениями во избежание недоразумений и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов.

Своевременная оплата гарантирует стабильное водоснабжение и надежную работу водоотводных систем для всех граждан.

Несмотря на такие новости жители Запорожской области могут найти бесплатное жилье. Оно призвано не только обеспечить временное убежище, но и создать условия для стабилизации жизни людей, потерявших дома из-за войны.

