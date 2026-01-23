Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене збільшенням витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набрало чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, уточнює КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради.

З початку року жителі територіальних громад отримують платіжки з новими розцінками на воду та стоки.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, для комерційних споживачів тариф становить 24,44 гривні за кубометр без ПДВ та 29,33 із податком.

Для населення, що не веде господарську діяльність, плата піднялася до 45,54 гривні без ПДВ та 54,65 із податком. Вартість послуг водовідведення для цієї категорії складає 44,74 гривні без ПДВ і 53,69 із ПДВ.

У повідомленні підкреслено, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал». Підприємство обслуговує лише інші територіальні громади області.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зумовлене збільшенням витрат на електроенергію, ремонт обладнання та придбання матеріалів, необхідних для стабільного функціонування мереж.

Мешканцям радять заздалегідь планувати витрати, перевіряти платіжки та слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити безперебійну подачу ресурсів.

Своєчасна оплата гарантує стабільне водопостачання та надійну роботу систем водовідведення для всіх громадян.

