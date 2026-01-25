Графики отключения света в Сумах на неделю с 26 января по 1 февраля охватят десятки улиц города из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении «Сумиобленерго».
Планируются масштабные плановые графики отключения света в Сумах на неделю с 26 января по 1 февраля, которые затронут значительное количество улиц в разных районах города. Такие ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных и профилактических работ на электросетях, а также в целях технического обслуживания оборудования.
26.01.2026 будут действовать обесточивание в разный временной промежуток:
08:00–16:00:
- Троицька — 9, 11, 13;
- Кондратьевськый — 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32.
09:00–16:00:
- Запоризька — 33;
- Сагайдачного — 2, 4, 5, 6, 8, 9.
09:00–17:00:
- Набережна рикы Стрилкы — 26, 28, 28/2, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 44/1, 48;
- 1-ша Набережна р. Стрілка — 24;
- Магистратська — 1, 12, 12А, 19, 21, 21/1;
- Кузнечна — 2, 2А, 7А;
- Кузнечный — 3/1.
27.01.2026 с 8 до 16 часов ограничения коснутся десятков домов, находящихся на улицах:
- Санаторна — 3, 3/1;
- Веретенивська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29–31, 33, 35, 56А;
- Лыповый — 9;
- Выноградный — 1/1, 2, 4, 6;
- Выноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40.
28.01.2026 с 8 до 16 часов графики выменения вводятся по следующим адресам:
- Берестова — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 111;
- Запрудный — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12, 14;
- Тыхый — 2, 6, 7, 8, 12;
- Кленова — 1, 7, 7/1, 7/3, 9, 11, 13, 13/2, 15, 16, 17/19, 21, 23, 24, 34, 36В, 46, 48;
- 2-й Кленовый — 2, 2/1, 4;
- Квитковый — 11;
- Калыновый — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- Ромашковый — 1–5, 7–10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- Фиалковый — 1–8;
- САД. ТОВ-ВО «ДРУЖБА» — 49, 53, 55, 69, 73, 82, 95, 121, 132, 167.
Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.
