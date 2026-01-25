Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Графіки відключення світла в Сумах на тиждень з 26 січня по 1 лютого охоплять десятки вулиць міста через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

Заплановані масштабні планові графіки відключення світла у Сумах на тиждень з 26 січня по 1 лютого, які торкнуться значної кількості вулиць у різних районах міста. Такі обмеження вводяться у зв’язку з проведенням ремонтних та профілактичних робіт на електромережах, а також з метою технічного обслуговування обладнання.

26.01.2026 будуть діятим знеструмлення у різний часовий проміжок:

08:00–16:00:

Троїцька — 9, 11, 13;

Кондратьєвський — 6, 6/2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32.

09:00–16:00:

Запорізька — 33;

Сагайдачного — 2, 4, 5, 6, 8, 9.

09:00–17:00:

Набережна ріки Стрілки — 26, 28, 28/2, 30, 32, 34, 36, 42, 44, 44/1, 48;

1-ша Набережна р. Стрілка — 24;

Маґістратська — 1, 12, 12А, 19, 21, 21/1;

Кузнечна — 2, 2А, 7А;

Кузнечний — 3/1.

27.01.2026 з 8 до 16 години обмеження торкнуться десятків будинків, що знаходяться на вулицях:

Санаторна — 3, 3/1;

Веретенівська — 1, 1/4, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29–31, 33, 35, 56А;

Липовий — 9;

Виноградний — 1/1, 2, 4, 6;

Виноградна — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40.

28.01.2026 з 8 до 16 години графіки вимнення вводяться за такими адресами:

Берестова — 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 111;

Запрудний — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 8, 10, 12, 14;

Тихий — 2, 6, 7, 8, 12;

Кленова — 1, 7, 7/1, 7/3, 9, 11, 13, 13/2, 15, 16, 17/19, 21, 23, 24, 34, 36В, 46, 48;

2-й Кленовий — 2, 2/1, 4;

Квітковий — 11;

Калиновий — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Ромашковий — 1–5, 7–10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Фіалковий — 1–8;

САД. ТОВ-ВО «ДРУЖБА» — 49, 53, 55, 69, 73, 82, 95, 121, 132, 167.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: з чим виникли серйозні проблеми в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто саме може взяти участь в ініціативі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумській області: до якої організації можна звернутися.