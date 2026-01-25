Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Запорожье свидетельствует о преимущественно облачно с единичными прояснениями.

Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Запорожье предусматривает переменную температуру, сообщает Politeka.

По данным сайта sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Запорожье говорит, что в определенные дни ожидается снег.

В понедельник, 26.01, облачная погода продлится весь день. Утром ожидается мелкий снег, который прекратится к полудню. Температура воздуха будет колебаться от -6° утром до -3° днем.

Во вторник, 27.01, небо будет оставаться пасмурным, осадков не ожидается. Дневная температура поднимется до +2°, ночью воздух будет охлаждаться до -4°, ощущаться температура будет как -10–2°.

Среда, 28:01, также пройдет облачно. Показатели будут аналогичны предыдущему дню. В четверг, 29:01, облачность сохранится до вечера. Без осадков. Дневная температура поднимется до +6°, ночная – 0°, будет ощущаться как -4–+3°.

Пятница, 30:01, пройдет с облачностью, осадков не ожидается. Температура днем ​​будет достигать +8°, ​​ночью – +1°, ощущаться как +4–3°. Ветер усилится до 6,1 м/с.

В субботу, 31.01, небо будет пасмурным. Осадки не предполагаются. Дневная температура будет около +8°, ​​ночная – +1°, ветер будет достигать 5,3–5,5 м/с, а влажность – около 87–92%.

В воскресенье, 1:02, облачная погода продлится весь день. Осадков не ожидается. Температура днем ​​поднимется до +8°, ​​ночью около +1°, ветер будет оставаться слабым – 4,3–4,5 м/с, а влажность будет колебаться от 87% до 94%.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Запорожье свидетельствует о преимущественно облачных днях с краткими прояснениями и переменчивыми температурами.

