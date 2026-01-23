В настоящее время идет прием заявок в Запорожской области на новую денежную помощь для пенсионеров и ВПЛ.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожской области предусматривает предоставление от 29 тысяч части украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщают организаторы финансовой помощи.

Украинцы могут присоединиться к "Программе экстренной поддержки средств к существованию", которая предусматривает предоставление уязвимым домохозяйствам возможности доступа к средствам существования и созданию новых источников дохода для пострадавших от войны. Домохозяйства будут иметь право направить денежную помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожской области на запуск и возобновление экономической деятельности.

Программа рассчитана на граждан, имеющих категорию уязвимости:

внутренних переселенцев;

безработных;

многодетных семей;

семей с детьми младше двух лет;

одиноких матерей/родителей с детьми;

граждан с инвалидностью 1-2 группы, хроническими заболеваниями;

пожилых людей (от 60 лет).

Для регистрации необходимо заполнить специальную онлайн-форму . Денежная поддержка развития хозяйственной деятельности будет предоставляться в пределах от 29 до 42 тыс. грн, в зависимости от выбранного направления.

В частности, на развитие птицеводства предусмотрено 30 000 гривен. Производители мясной и молочной продукции смогут получить до 42 000 гривен. Для свиноводства размер пособия будет составлять 31 000 гривен. Кролиководство, козоводство и пчеловодство будут поддерживаться выплатами в размере 29 000 гривен. Также до 42 тысяч гривен можно получить на производство пищевой продукции или предоставление сервисных услуг.

В настоящее время продолжается прием заявок в Запорожской области — в частности, в Запорожском районе и Михайловской общине. Представить документы можно до 8 февраля включительно.

