Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Запоріжжі свідчить про переважно хмарну погоду з поодинокими проясненнями.

Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Запоріжжі передбачає мінливі температури, повідомляє Politeka.

За даними сайту sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Запоріжжі каже, що в певні дні йтиме сніг.

У понеділок, 26.01, хмарна погода триватиме протягом усього дня. Вранці очікується дрібний сніг, який припиниться до полудня. Температура повітря коливатиметься від -6° вранці до -3° вдень.

У вівторок, 27.01, небо залишатиметься похмурим, опадів не передбачається. Денна температура підніметься до +2°, вночі повітря охолоджуватиметься до -4°, відчуватися температура буде як -10–-2°.

Середа, 28.01, також пройде хмарно. Покказники будуть аналогічні до попереднього дня. У четвер, 29.01, хмарність збережеться до вечора. Без опадів. Денна температура підніметься до +6°, нічна – 0°, відчуватиметься як -4–+3°.

П’ятниця, 30.01, пройде з хмарністю, опадів не очікується. Температура вдень сягатиме +8°, вночі – +1°, відчуватиметься як +4–-3°. Вітер посилиться до 6,1 м/с.

У суботу, 31.01, небо залишатиметься похмурим. Опадів не передбачаються. Денна температура буде близько +8°, нічна – +1°, вітер досягатиме 5,3–5,5 м/с, а вологість – близько 87–92%.

У неділю, 1.02, хмарна погода триватиме весь день. Опадів не очікується. Температура вдень підніметься до +8°, вночі буде близько +1°, вітер залишатиметься слабким – 4,3–4,5 м/с, а вологість коливатиметься від 87% до 94%.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Запоріжжі свідчить про переважно хмарні дні з короткими проясненнями та мінливими температурами.

