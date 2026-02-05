Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание оборудования и закупку необходимых материалов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Изменения включают в себя централизованное водоснабжение и водоотвод в территориальных общинах региона.

Как уточняет КП "Облводоканал" Запорожского областного совета, потребители уже получают счета с новыми суммами. Решение принято на основе распоряжения областной военной администрации от 24 декабря 2025 №1306.

Для предприятий тариф составляет 24,44 гривны за кубометр без НДС и 29,33 гривны с налогом. Эти ставки применяются только к коммерческому сектору.

Население, не ведущее хозяйственную деятельность, платит 45,54 гривны без НДС и 54,65 гривны с налогом за водоснабжение. Услуги водоотвода для этой категории оцениваются в 44,74 грн без НДС и 53,69 грн с налогом.

Отдельно отмечено, что город Запорожье не входит в зону обслуживания предприятия, поскольку КП «Облводоканал» работает только с другими общинами области.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание оборудования и покупку необходимых материалов для стабильной работы сетей.

Жителям советуют внимательно проверять начисления, планировать ежемесячные расходы и следить за официальными сообщениями. Своевременная оплата гарантирует непрерывную подачу воды и надежную работу систем в общинах региона.

Регулярное отслеживание изменений тарифов и своевременная оплата помогают избежать штрафов и обеспечивают стабильное водоснабжение в общинах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области: где можно получить 42 тысячи и кто в списке счастливчиков.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: кто воспользуется этой поддержкой.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Запорожье: часть украинцев порадуют неплохой надбавкой, кому повезет.